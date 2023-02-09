Капитан «Арсенала» Эдегор рассказал, как на него повлияла работа со Слуцким

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор вспомнил о своих выступлениях за «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

«В «Витессе» меня свела судьба с Леонидом Слуцким. Это отличный специалист. Он верил в меня и не требовал каких-то чудес в каждом матче. Слуцкий помог мне улучшить понимание футбола и научил работать на команду. При нем я стал выполнять более сложные передачи», - передает слова норвежского футболиста The Player's Tribune.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний скандинав провел 19 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.