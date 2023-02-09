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​«Челси» придумал, как подписать Осимхена

09 Февраля 2023 • 20:41 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил на новичков 330 миллионов евро. Летом лондонцы планируют продолжать работу по усилению своего состава. «Пенсионеров» продолжают связывать с форвардом Виктором Осимхеном, который прекрасно показывает себя в «Наполи».

Как сообщает 90min, «Челси» рассчитывает включить в сделку некоторых игроков, чтобы снизить затраты на Виктора Осимхена. Так, лондонцы могут предложить «Наполи» Ромелу Лукаку. Бельгиец сейчас выступает за «Интер» на правах аренды.

Виктор Осимхен в сезоне 2022/2023 провёл за «Наполи» 21 матч. В них 24-летний нигериец записал на свой счёт 17 голов. Эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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09 Февраля 2023 в 21:57
Надеюсь,что МЮ сможет опередить Челси и купит его быстрее
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