Уткин высказался о расследовании в отношении «Манчестер Сити»

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с «Манчестер Сити». На днях Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 предполагаемых нарушений «горожанами» финансовых правил. Специальная комиссия будет вести разбирательство.

«По мнению многих, команда должна быть лишена титулов за время, в рамках которого идёт расследование. Я пока не знаю новой фактуры в этом вопросе. Суды всегда продолжаются очень долго. Лучшему до этого не доводить, но если так случилось, то с этим придётся мириться. Я полагаю, что на «Челси» уже можно собирать папку, потому что ситуация требует особого анализа», - сказал Уткин на своём канале в YouTube.

Напомним, что «Челси» на зимние трансферы потратил 330 миллионов евро.