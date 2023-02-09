Мбаппе выбрал новую звезду для «ПСЖ»

Португальский полузащитник Бернарду Силва, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может сменить Английскую премьер-лигу на французский чемпионат. Хавбек находится в сфере интересов «ПСЖ».

Как стало известно журналистам Tribal Football, инициатором приглашения Бернарду выступает звездный форвард «горожан» Килиан Мбаппе. В свою очередь Силва готов к новому вызову и собирается рассмотреть предложение парижан.

Напомним, что Мбаппе и Бернарду вместе выступали за «Монако».

28-летний полузащитник оценивается в 80 миллионов евро. Его контракт с «Сити» рассчитан до 2025 года.