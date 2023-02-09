Беллингем выбрал себе новый клуб, но есть проблема

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле», однако его отпугивают результаты подопечных Юргена Клоппа в нынешнем сезоне.

Как информирует Sport1, из-за провальных показателей «красных» хавбек может остаться в Дортмунде еще на один сезон. В свою очередь «шмели» не против такого варианта и планируют предложить Джуду новый контракт, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

В текущем сезоне Беллингем забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 18 встречах. Контракт 19-летнего игрока с «Борусией» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.