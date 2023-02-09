В марте «Интер» и «Челси» продолжат переговоры по нападающему Ромелу Лукаку. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport. В настоящий момент бельгиец выступает за миланский клуб на правах аренды. Права на 29-летнего футболиста принадлежат «пенсионерам», причём контракт Лукаку в Лондоне рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Отмечается, что «Интер» пока не планирует выкупать Ромелу Лукаку. Вероятно, миланский клуб постарается оформить ещё одну платную аренду.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл 11 матчей. В них бельгиец забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.