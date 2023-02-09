«Манчестер Юнайтед» и «Рома» следят за Брантуэйтом

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» проявляют интерес к защитнику «Эвертона» Джарраду Брантуэйту, который сейчас выступает за ПСВ на правах аренды. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, «МЮ» и «Рома» следят за прогрессом 20-летнего футболиста в Нидерландах, где он выступает с лета прошлого года. За основной состав «Эвертона» Брантуэйт успел провести 13 игр и забить один гол.

В нынешнем сезоне английский защитник провёл за команду из Эйндховена 19 матчей, забив в них три мяча. Портал Transfermarkt оценивает Брантуэйта в 3 миллиона евро.

Свой следующий матч ПСВ проведёт 11 февраля против «Гронингена». Начало — в 22:00 по московскому времени.