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Каррагер оценил зимние трансферы «Челси»

09 Февраля 2023 • 15:36 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о масштабной трансферной кампании лондонского «Челси». В январе руководство «синих» потратило 323 миллиона фунтов на новых футболистов.

«Сумасшедшие траты не сделали команду лучше – достаточно взглянуть на положение «Челси» в таблице АПЛ. Большие деньги не гарантируют успеха. Мне кажется, что Поттер не понимает, что происходит. Он может делать вид, что очень рад этим трансферам, но ему стоит беспокоиться за свою работу», - приводит слова Каррагера Evening Standard.

В чемпионате Англии «Челси» занимает девятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер
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