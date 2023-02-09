Лемар может сменить «Атлетико» на лондонский клуб

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Интерес к 27-летнему игроку проявляют несколько представителей Английской премьер-лиги. В списке претендентов на француза называются «Вест Хэм», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Начальная стоимость Лемара составляет порядка 35 миллионов евро. Контракт Тома с «матрасниками» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги полузащитник принял участие в 15 матчах, записав на свой счет две результативные передачи.