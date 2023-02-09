​«Тоттенхэм» может подписать вратаря, который завершил карьеру

Травма основного вратаря Уго Льориса вынуждает «Тоттенхэм» искать решения. Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб может обратиться к 39-летнему Бену Фостеру. В сентябре голкипер объявил о завершении карьеры после нескольких месяцев без клуба.

«Тоттенхэм» может подписать Бена Фостера как свободного агента, но для включения его в заявку клубу нужно будет получить специальное разрешение от Премьер-лиги.

Бен Фостер на протяжении своей карьеры выступал исключительно в Англии. Больше всего матчей он провёл за «Вест Бромвич» (223) и «Уотфорд» (207).

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.