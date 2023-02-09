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Легенда «МЮ» назвал безумием трансфер Энцо Фернандеса в «Челси»

09 Февраля 2023 • 14:55 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл удивлен большими тратами лондонского «Челси» на игроков. Он считает, что «пенсионеры» серьезно переплатили за защитника Марка Кукурелью и хавбека Энцо Фернандеса.

«64 миллиона заплатили за Кукурелью, 107 – за Фернандеса. Максимальный ценник таких футболистов – 50-60 миллионов евро. Это не те игроки, которые решают исход матчей и забивают по 30 голов. Странно тратить такие деньги на усиление этих позиций. Я не говорю, что они плохие, просто за них сильно переплатили. Это безумные деньги», - передает слова Невилла Metro.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает лишь девятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл Марк Кукурелья Энцо Фернандес
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