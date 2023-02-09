«МЮ» озвучил максимальное предложение за нападающего «Барселоны» Фати

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианский гранд рассчитывает подписать 20-летнего воспитанника «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов Todofichajes, руководство «красных дьяволов» обозначило максимальную денежную сумму, какую готово предложить за футболиста. «Юнайтед» намерен предложить каталонцам 60 миллионов евро за талантливого игрока.

В текущем сезоне чемпионата Испании Фати принял участие в 20 матчах, забил три гола и сделал три голевые передачи. Трудовое соглашение форварда с «Барселоной» рассчитано до 2027 года.