«Арсенал» хочет купить полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли стал трансферной целью лондонского «Арсенала». Руководство «канониров» попробует подписать 25-летнего итальянского хавбека по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует издание Calciomercato.

Источник отмечает, что главный тренер команды Микель Артета лично настаивает на покупке нового полузащитника. Локателли считается одной из приоритетных трансферных целей английского клуба.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.