Хаманн - о Холанне: «Гвардиола никогда не хотел такого футболиста»

Экс-футболист сборной Германии и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Как мне кажется, Холанн не тот игрок, который нужен «горожанам». Все в нем противоречит этой команде. Никогда не мог представить, что «Манчестер Сити» подпишет его, ведь Гвардиола никогда не хотел такого футболиста», - передает слова Дитмара Talksport.

Напомним, что Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В этом сезоне норвежец забил 31 гол в 28 поединках.