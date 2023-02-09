Фернандеш: «На «Олд Траффорд» не проблема отыграться с 0:2»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о потере очков в поединке против «Лидса» в перенесенном матче восьмого тура Премьер-лиги. Манкунианцы уступали со счетом 0:2, но в итоге смогли свести встречу вничью – 2:2.

«У нас было много шансов забить в этом матче. Жаль, что не смогли реализовать моменты. Но все увидели, что «МЮ» готов сражаться. Думаю, у нас еще есть запас, команда способна на большее. На «Олд Траффорд» при такой потрясающей поддержке никогда не будет проблемой отыграться со счета 0:2. Благодарим наших фанатов за такую поддержку», - передает слова португальца пресс-служба клуба.

После этого матча «МЮ» идет на третьем месте в Премьер-лиге.