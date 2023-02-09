Невилл: «Манчестер Сити» никогда не станет таким же великим как «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о принципиальном сопернике «красных дьяволов» - «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» никогда не станет таким же великим клубом как «Манчестер Юнайтед». При этом «горожане» сейчас зарабатывают больше денег, что странно. Если бы в футболе все решала истинная финансовая устойчивость, то «красные дьяволы» всегда выигрывали бы Премьер-лигу», - передает слова Невилла Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Сити» занимает второе место, а «МЮ» располагается на третьей строчке.