Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Манчестер Сити» никогда не станет таким же великим как «Манчестер Юнайтед»

09 Февраля 2023 • 09:34 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о принципиальном сопернике «красных дьяволов» - «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» никогда не станет таким же великим клубом как «Манчестер Юнайтед». При этом «горожане» сейчас зарабатывают больше денег, что странно. Если бы в футболе все решала истинная финансовая устойчивость, то «красные дьяволы» всегда выигрывали бы Премьер-лигу», - передает слова Невилла Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Сити» занимает второе место, а «МЮ» располагается на третьей строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
09:44 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «На «Олд Траффорд» не проблема отыграться с 0:2»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Сити» никогда не станет таким же великим как «Манчестер Юнайтед»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет усилить «Арсенал» игроком «Реала»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Санчо забил первый гол после возвращения в состав «Манчестер Юнайтед»
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может увести нападающего у Моуринью
03:29 · Англия. Премьер-лига
Ньонто - самый молодой автор гола на «Олд Траффорде» с 2001 года
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» повторил клубный антирекорд
01:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил причины осечки «МЮ» в матче с «Лидсом»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон: «Уверен, скоро я вновь буду показывать свой лучший футбол»
01:22 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» пропускает больше 2 голов в среднем за матч, когда Каземиро не играет, с ним – меньше 1
01:00 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд повторил достижение Руни 11-летней давности
00:39 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» стал последним участником 1/8 финала Кубка Англии
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» впервые почти за 50 лет вёл с разницей в два гола в игре с «МЮ» на «Олд Траффорд»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на лето
00:15 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Хочу, чтобы «Манчестер Сити» лишили очков» 2
Все новости
Рекомендуем