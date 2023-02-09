Артета хочет усилить «Арсенал» игроком «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, у которого истекает трудовой договор с «королевским» клубом, имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета является инициатором потенциальной сделки.

Ранее сообщалось, что в переходе Асенсио заинтересован «ПСЖ». Парижане готовы предложить испанцу подписной бонус в размере 15 миллионов евро.

В этом сезоне Марко забил четыре гола и отдал пять ассистов в 26 встречах.