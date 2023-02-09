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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо забил первый гол после возвращения в состав «Манчестер Юнайтед»

09 Февраля 2023 • 08:07 Комментировать

В перенесенном матче восьмого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал «Лидс». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Отметим, что голом в прошедшем матче отметился вингер Джедон Санчо. Этот мяч стал для атакующего полузащитника первым после возвращения в состав манкунианцев.

Джедон перешел в стан «красных дьяволов» летом 2021 года, заключив с «красными дьяволами» долгосрочный контракт до середины 2026 года.

Следующий поединок подопечные Эрика тен Хага проведут против того же «Лидса» в воскресенье, 12 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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