«Манчестер Юнайтед» может увести нападающего у Моуринью

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать различные варианты усиления атакующей линии команды. Главными целями манкунианцев являются нигериец Виктор Осимхен («Наполи») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Как сообщает The Telegraph, в случае срыва переговоров по этим трансферам у «красных дьяволов» есть запасной вариант. «МЮ» может сделать предложение экс-нападающему лондонского «Челси» Тэмми Абрахаму, ныне выступающему за «Рому».

Трансферная стоимость англичанина оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард забил семь мячей и сделал четыре ассиста в 28 встречах.