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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок сборной Англии: «Хочу, чтобы «Манчестер Сити» лишили очков»

09 Февраля 2023 • 00:15 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о возможных санкциях в отношении «Манчестер Сити».

«В нынешнее время в футболе очень непросто избежать наказания. Теперь АПЛ может лишить «Манчестер Сити» очков. Такое недавно случалось в Италии с туринским «Ювентусом», который из-за наказания останется без Лиги чемпионов.

Мне бы не хотелось, чтобы «горожан» наказывали деньгами, ведь у них очень богатые владельцы. Хочу, чтобы с них сняли очки. Пусти они начнут следующий сезон Премьер-лиги с минусом», - цитирует Габриэля Manchester Evening News.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» грозит наказание за финансовые нарушения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Агбонлахор
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