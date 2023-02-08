Стало известно, когда Канте вернётся в состав «Челси»

Французский хавбек Н’Голо Канте может в скором времени вернуться на футбольное поле. Как сообщает Football.London, полузащитник имеет шансы принять участие в матче лондонского «Челси» в текущем месяце.
Опорник должен возобновить тренировочные занятия с одноклубниками на этой неделе. Его восстановление после травмы практически завершено.
Ожидается, что возвращение Канте состоится в лондонском дерби против «Тоттенхэма» 26 февраля. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги француз провел всего две встречи.
Контракт Н’Голо с «пенсионерами» рассчитан до ближайшего лета.
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