«Арсенал» не пытался вернуть Балогуна из аренды этой зимой

Лондонский «Арсенал» решит будущее форварда Фоларина Балогуна в конце текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, добавляя, что этой зимой «канониры» не пытались вернуть игрока из аренды. Напомним, что на данный момент молодой форвард выступает за «Реймс», притом, очень удачно.

Дело в том, что «Арсенал» с потерей Габриэла Жезуса потерял вариативность в атаке, а Балогун на данный момент – самый эффективный игрок в топ-5 футбольных лигах Европы. На его счету – 54% всех забитых голов своей команды.

«Реймс» движется в чемпионате Франции на 10-м месте, у Балогуна – 14 забитых голов, он является лучшим бомбардиром Лиги 1 на данный момент.