Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не пытался вернуть Балогуна из аренды этой зимой

08 Февраля 2023 • 23:39 Комментировать

Лондонский «Арсенал» решит будущее форварда Фоларина Балогуна в конце текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, добавляя, что этой зимой «канониры» не пытались вернуть игрока из аренды. Напомним, что на данный момент молодой форвард выступает за «Реймс», притом, очень удачно.

Дело в том, что «Арсенал» с потерей Габриэла Жезуса потерял вариативность в атаке, а Балогун на данный момент – самый эффективный игрок в топ-5 футбольных лигах Европы. На его счету – 54% всех забитых голов своей команды.

«Реймс» движется в чемпионате Франции на 10-м месте, у Балогуна – 14 забитых голов, он является лучшим бомбардиром Лиги 1 на данный момент.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Фоларин Балогун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
98 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс Лидс
2
2
1.43 5.20 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
00:39 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» стал последним участником 1/8 финала Кубка Англии
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» впервые почти за 50 лет вёл с разницей в два гола в игре с «МЮ» на «Олд Траффорд»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на лето
00:15 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Хочу, чтобы «Манчестер Сити» лишили очков»
08 Февраля
23:58 · Англия. Премьер-лига
Бывший вратарь Фридель назвал клуб, который должен возглавить Джеррард
23:52 · Англия. Премьер-лига
Ноубл заявил, что «Вест Хэм» не будет препятствовать попыткам Райса покинуть клуб
23:47 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Канте вернётся в состав «Челси»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не пытался вернуть Балогуна из аренды этой зимой
23:37 · Англия. Премьер-лига
Артур вернулся в общую группу «Ливерпуля»
23:33 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» назвали лучшего игрока января
23:33 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А пополнил список претендентов на полузащитника «Ливерпуля» Кейта
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» вновь попробуют подписать Кайседо летом слухи
22:52 · Англия. Премьер-лига
Хаманн рассказал, как «Ливерпулю» выйти из кризиса
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжит выплачивать зарплату Обамеянгу во время его аренды в «Лос-Анджелесе» слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем