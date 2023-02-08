Артур вернулся в общую группу «Ливерпуля»

Бразильский хавбек Артур Мело возобновил тренировочные занятия в общей группе «Ливерпуля». Об этом отрапортовали журналисты таблоида Daily Mail.

Как сообщает источник, сегодня, 8 февраля, южноамериканец был замечен во время занятий с одноклубниками. За мерсисайдцев Артур выступает на правах аренды до завершения нынешнего сезона. Его полноценный контракт принадлежит туринскому «Ювентусу».

Из-за проблем со здоровьем 26-летний футболист провел в текущем сезоне всего один матч за команду Юргена Клоппа.

После 20 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает лишь десятое место в Премьер-лиге.