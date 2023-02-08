Хаманн рассказал, как «Ливерпулю» выйти из кризиса

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о положении дел в команде.

Набрав всего 29 очков после 20 туров, коллектив Юргена Клопп располагается на десятой строчке в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Очевидно, что менеджеру нужны огромные трансферные вложения, чтобы исправить ситуацию. Пока положение становится только хуже. Игроки выглядят морально измученными, и изменить это по ходу сезона – почти невозможная задача.

Думаю, многие из нынешней полузащиты «Ливерпуля» не должны оставаться в команде на следующий сезон. Главная надежда сейчас – Диогу Жота и Луис Диас, которые вернутся после травм», – цитирует Liverpool Echo Хаманна.