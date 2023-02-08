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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года

08 Февраля 2023 • 20:55 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

В Международной федерации футбола (ФИФА) назвали тройку голкиперов, которые поборются за звание лучшего голкипера 2022 года по версии организации. Все они отличились на прошедшем осенью и зимой 2022 года чемпионате мира в Катаре.

В список вошли голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа, страж ворот главной команды-сенсации мундиаля – сборной Марокко – Ясин Буну и чемпион мира в составе сборной Аргентины, голкипер бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Что любопытно, двое из голкиперов представляют чемпионат Испании. Итоги конкурса будут подведены 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Тибо Куртуа Эмилиано Мартинес Яссин Буну
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (2)
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Bettega
08 Февраля 2023 в 21:13
ЯСИНь пень,что Буну лучшим был на продажном ЧМ. а дадут не ему награду((((((((
Bettega
08 Февраля 2023 в 21:11
а что любопытного тут,Серёдкин???????
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