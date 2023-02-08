Нападающий «Ливерпуля» Жота приступил к полноценным тренировкам

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота близок к возвращению в строй после травмы.

26-летний форвард не появлялся на поле с октября. В конце прошлого месяца главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что ждёт возвращения португальца в скором времени. Согласно информации журналиста Иана Дойла, сегодня футболист приступил к полноценным тренировочным занятиям в общей группе.

Диогу Жота провёл восемь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах в текущей кампании, отметившись пятью результативными передачами. В общей сложности в его активе 34 гола и 14 голевых пасов в 93 встречах за мерсисайдцев.