​Конте возвращается в Англию

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в среду вернётся в Англию из Италии. Об этом рассказывает Sky Sports.

Как известно, в Италии Антонио Конте перенёс операцию по удалению желчного пузыря после выявления у тренера холецистита. По возвращению в Лондон рулевой «шпор» продолжит выздоровление.

Напомним, что Антонио Конте пропустил воскресный матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». В нём «Тоттенхэм» добился минимальной победы (1:0) благодаря голу нападающего Гарри Кейна.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От четвёртого «Ньюкасла» лондонцы отстают на одно очко, сыграв на игру больше.