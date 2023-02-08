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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте возвращается в Англию

08 Февраля 2023 • 17:48 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в среду вернётся в Англию из Италии. Об этом рассказывает Sky Sports.

Как известно, в Италии Антонио Конте перенёс операцию по удалению желчного пузыря после выявления у тренера холецистита. По возвращению в Лондон рулевой «шпор» продолжит выздоровление.

Напомним, что Антонио Конте пропустил воскресный матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». В нём «Тоттенхэм» добился минимальной победы (1:0) благодаря голу нападающего Гарри Кейна.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От четвёртого «Ньюкасла» лондонцы отстают на одно очко, сыграв на игру больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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