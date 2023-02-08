​«Атлетико» запросит за Фелиша 140 млн евро

В зимнее трансферное нападающий Жоау Фелиш сменит «Атлетико» на «Челси». Португалец ушёл в аренду, предварительно продлив контракт с мадридским клубом до средины 2027 года. В соглашении между «Атлетико» и «Челси» не прописана опция выкупа Фелиша. Тем не менее, «матрасники» будут открыты к продаже 23-летнего игрока. При этом они установили серьёзный ценник – клуб запросит 140 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Жоау Фелиш пока что провёл за «Челси» только один матч. В нём португалец получил красную карточку и, как следствие, заработал дисквалификацию.