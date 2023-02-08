​Льорис пропустит до двух месяцев

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис получил травму колена в воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Как сообщает The Telegraph, французский вратарь пропустит от шести до восьми недель. Таким образом, Льорис точно не сыграет за «шпор» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

Отмечается, что изначально в «Тоттенхэме» опасались сценария, при котором Уго Льорис пропустит остаток сезона.

Уго Льорису 36 лет. В «Тоттенхэм» он перебрался из «Лиона» в конце лета 2012 года. С тех пор француз провёл за «шпор» 443 официальных матча, в которых пропустил 498 голов.