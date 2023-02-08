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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» нацелился на звёздного Холанна слухи

08 Февраля 2023 • 15:28 Комментировать (1)

В отношении «Манчестер Сити» идёт разбирательство – в понедельник Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 возможных финансовых нарушений со стороны клуба. Информация была передана специальной комиссии.

«Манчестер Сити» грозит вычет очков или даже исключение из Премьер-лиги. «Реал» внимательно следит за ситуацией в ожидании потенциальной распродажи игроков «Манчестер Сити». В таком случае мадридцы попытаются подписать Эрлинга Холанна. В нём «сливочные» видят идеального преемника для Карима Бензема, о чём рассказывает Fichajes.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в отношениях Эрлинга Холанна и Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» начался раскол.

22-летнего Эрлинга Холанна эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 170 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
08 Февраля 2023 в 17:00
на место нового центрфорварда на 10 лет вперед лучшего кандидата не найти.
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