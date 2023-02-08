В отношении «Манчестер Сити» идёт разбирательство – в понедельник Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 возможных финансовых нарушений со стороны клуба. Информация была передана специальной комиссии.

«Манчестер Сити» грозит вычет очков или даже исключение из Премьер-лиги. «Реал» внимательно следит за ситуацией в ожидании потенциальной распродажи игроков «Манчестер Сити». В таком случае мадридцы попытаются подписать Эрлинга Холанна. В нём «сливочные» видят идеального преемника для Карима Бензема, о чём рассказывает Fichajes.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в отношениях Эрлинга Холанна и Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» начался раскол.

22-летнего Эрлинга Холанна эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 170 миллионов евро.