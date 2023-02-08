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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жиру зимой мог вернуться в АПЛ

08 Февраля 2023 • 15:15 Комментировать
Милан
...
Торино
12.02 21:30

Английский «Эвертон» и несколько клубов МЛС пытались заполучить нападающего «Милана» Оливье Жиру в последний день зимнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, договориться о сделке не удалось, поскольку 36-летний француз является важным для «Милана» игроком. Отметим, что ранее Жиру уже выступал в Английской премьер-лиге, где защищал цвета «Арсенала» и «Челси».

Напомним, Жиру выступает за «россонери» с 2021 года. В текущем сезоне опытный форвард провёл 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в истории сборной Франции в 4 миллиона евро.

После 21 тура текущего розыгрыша итальянской Серии А «Милан» расположился на шестом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков.

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Милан Эвертон Оливье Жиру Трансферы футбола - зима 2023
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