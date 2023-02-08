​Расследование в отношении «Манчестер Сити» продлится более двух лет – так считают в АПЛ

В понедельник Премьер-лига Англии обнародовала список из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений «Манчестер Сити». Этот список был передан независимой комиссии для разбирательства.

Руководители Премьер-лиги считают, что расследование в отношении «Манчестер Сити» продлится более двух лет. Об этом стало известно журналистам The Independent.

В футбольном обществе уже не впервые говорят о том, что разбирательство будет долгим. Этому вряд ли стоит удивляться, учитывая большое количество потенциальных нарушений.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 12 февраля – против «Астон Виллы».

За что «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ