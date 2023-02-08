​Тен Хаг: «В этом сезоне Марсьяль ни разу не был готов на 100%»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах со здоровьем, с которыми регулярно сталкивается нападающий Антони Марсьяль.

«Каждый раз у Марсьяля разные проблемы. Сейчас это бедро. В этом сезоне Марсьяль ни разу не был готов на 100%». Но он всегда оказывал хорошее влияние на команду, когда был готов даже на 80%, 85% или 90%.

Думаю, Марсьяль в этом сезоне провёл на базе больше всего времени за восстановлением. Ему жаль, что так получается. Мы хотим, чтобы он всегда был готов, потому что он делает нашу игру лучше», - сказал тен Хаг журналистам.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лидса».