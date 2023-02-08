​Стало известно, какой клуб АПЛ боролся за Мбаппе

Бывший скаут «Арсенала» Жиль Гриманди, проработавший в лондонском клубе 13 лет, вспомнил, как клуб боролся за подписание Килиана Мбаппе.

«Мы просто не смогли убедить Мбаппе. У него заканчивался контракт в июне 2013 года, а мы встречались в феврале. Он выбрал «Монако».

«Арсенал» не всегда показывал хорошие результаты. Когда результатов нет, привлекать лучших сложно», - сказал Гриманди The Sun.

В 2013 году в возрасте 14 лет Килиан Мбаппе присоединился к академии «Монако». В «ПСЖ» же нападающий оказался в 2017 году. Гранд Лиги 1 арендовал Мбаппе, а позже выкупил его за 180 миллионов евро.