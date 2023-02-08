Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Катаре готовятся к покупке «Манчестер Юнайтед» - раскрыта сумма сделки

08 Февраля 2023 • 11:12 Комментировать

Семейство Глейзеров может в ближайшем будущем продать акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как информирует таблоид Daily Mail, инвесторы из Катара в ближайшие дни сделают официальное предложение о покупке полного пакета акций «красных дьяволов».

Кроме того, согласно данным источника, в планах новых владельцев реконструкция домашнего стадиона команды «Олд Траффорд». В общей сложности катарцы могут потратить порядка восьми миллиардов фунтов.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.02.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс Лидс
1.43 5.20 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
11:19 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Челси» намерен подписать нового нападающего следующим летом
11:12 · Англия. Премьер-лига
В Катаре готовятся к покупке «Манчестер Юнайтед» - раскрыта сумма сделки
10:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Райо Вальекано» – фаворит на замену Марша в «Лидсе»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Клубы из «большой шестёрки» настаивают на наказании «Манчестер Сити»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем уже успел отказать «ПСЖ» и «Челси»
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать своего игрока за Дюмфриса
08:29 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс»
07:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить более 100 млн евро за английского топ-полузащитника 1
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
06:32 · Англия. Премьер-лига
Названа летняя трансферная цель «Челси»
05:49 · Англия. Премьер-лига
Один из самых дорогих игроков «Челси» близок к возвращению на поле
05:42 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ
05:09 · Англия. Премьер-лига
Шерингем сравнил Каземиро с легендой «Манчестер Юнайтед»
05:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать в аренду игрока, купленного этой зимой
04:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предлагал 112 млн евро за игрока сборной Англии, но получил отказ
Все новости
Рекомендуем