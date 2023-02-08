В Катаре готовятся к покупке «Манчестер Юнайтед» - раскрыта сумма сделки

Семейство Глейзеров может в ближайшем будущем продать акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как информирует таблоид Daily Mail, инвесторы из Катара в ближайшие дни сделают официальное предложение о покупке полного пакета акций «красных дьяволов».

Кроме того, согласно данным источника, в планах новых владельцев реконструкция домашнего стадиона команды «Олд Траффорд». В общей сложности катарцы могут потратить порядка восьми миллиардов фунтов.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице.