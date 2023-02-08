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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может отдать своего игрока за Дюмфриса

08 Февраля 2023 • 08:44 Комментировать

Лондонский «Челси» может включить своего футболиста в сделку по трансферу нидерландского защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом рапортует портал Goal.com.

Источнику стало известно, что помимо денежной компенсации миланский гранд может получить права на защитника Трево Чалобу. Он может заменить в стане «нерадзурри» словака Милана Шкриньяра, собравшегося в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Чалоба провел 12 поединков, в которых получил три желтые карточки. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2028 года.

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