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Титов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс»

08 Февраля 2023 • 08:29 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом».

«Ставлю на победу «Манчестер Юнайтед». Он на хорошем ходу, ясны цели и задачи, они очень серьезны. Тем не менее, думаю, «Лидсу» по силам забить. У них впереди будут шансы», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «МЮ» занимает третье место в таблице АПЛ, а «Лидс» - 17-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Егор Титов
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08.02.23 в 23:00
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