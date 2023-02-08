«Арсенал» готов заплатить более 100 млн евро за английского топ-полузащитника

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс является трансферной целью сразу нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги.

По информации Todofichajes, нынешний лидер АПЛ - «Арсенал» - предпримет попытку заполучить 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно. «Канониры» готовы предложить за него более 100 миллионов евро.

Конкурентами «Арсенала» в борьбе за полузащитника считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В свою очередь «Вест Хэм» готов расстаться со своим ведущим игроком за 135 миллионов евро. Трудовой договор Райса с «молотобойцами» истекает летом 2024 года.