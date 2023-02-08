«Астон Вилла» готова потратить 50 млн евро на испанского полузащитника

Испанский полузащитник Нико Уильямс, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, пользуется спросом в Английской премьер-лиге. В подписании 20-летнего игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла», об этом сообщает Todofichajes.

Главный тренер «львов» Унаи Эмери настаивает на подписании футболиста в следующее трансферное окно. По данным источника, «Вилла» готова выложить за трансфер Уильямса 50 миллионов евро.

Трудовое соглашение Нико с клубом из Бильбао рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.