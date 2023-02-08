Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» готова потратить 50 млн евро на испанского полузащитника

08 Февраля 2023 • 07:05 Комментировать

Испанский полузащитник Нико Уильямс, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, пользуется спросом в Английской премьер-лиге. В подписании 20-летнего игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла», об этом сообщает Todofichajes.

Главный тренер «львов» Унаи Эмери настаивает на подписании футболиста в следующее трансферное окно. По данным источника, «Вилла» готова выложить за трансфер Уильямса 50 миллионов евро.

Трудовое соглашение Нико с клубом из Бильбао рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Астон Вилла Нико Уильямс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.02.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс Лидс
1.43 5.20 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
07:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить более 100 млн евро за английского топ-полузащитника
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
06:32 · Англия. Премьер-лига
Названа летняя трансферная цель «Челси»
05:49 · Англия. Премьер-лига
Один из самых дорогих игроков «Челси» близок к возвращению на поле
05:42 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ
05:09 · Англия. Премьер-лига
Шерингем сравнил Каземиро с легендой «Манчестер Юнайтед»
05:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать в аренду игрока, купленного этой зимой
04:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предлагал 112 млн евро за игрока сборной Англии, но получил отказ
04:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит трансфер за 35 миллионов евро
04:31 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему «МЮ» не стал оспаривать 3-матчевую дисквалификацию Каземиро
02:04 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о пользе Вегхорста, забившего один гол в шести матчах
01:06 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Астон Виллы» Буэндия: «В восторге от идей Эмери»
07 Февраля
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» вынужден вычеркнуть одного из кандидатов на роль сменщика Марша
23:11 · Англия. Премьер-лига
Романо: «МЮ» уже два года следит за Фати» 3
Все новости
Рекомендуем