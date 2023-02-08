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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван возможный преемник Клоппа в «Ливерпуле»

08 Февраля 2023 • 06:16 Комментировать

Продолжают появляться слухи о возможном увольнении немецкого специалиста Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля». Наставника могут убрать с занимаемой должности из-за провальных результатов мерсисайдцев в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

По информации Todofichajes, преемником Клоппа на «Энфилде» может стать экс-рулевой сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луис Энрике. Он сейчас находится в статусе безработного после ухода из «красной фурии».

Контракт Юргена с «Ливерпулем» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

После 20 матчей «красные» набрали 29 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Решилась судьба Клоппа в «Ливерпуле»

Фанаты «Ливерпуля» требуют уволить Клоппа

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Энрике
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