Один из самых дорогих игроков «Челси» близок к возвращению на поле

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана возобновил тренировочные занятия. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что 22-летний француз угодил в лазарет английского гранда в начале октября прошлого года. Тогда он серьезно травмировал колено в поединке против «Милана» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Уэсли перешел в «Челси» из «Лестера» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась лондонскому топ-клубу в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Фофана сыграл всего четыре матча. «Челси» идет лишь на девятом месте в турнирной таблице.