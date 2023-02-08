Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, кого считает лучшим защитником Премьер-лиги в данный момент.

«Лисандро Мартинес – лучший. Не думаю, что кто-то способен сравниться с ним, если учесть его нынешние кондиции. Лисандро доминирует на своей позиции, у него отличная агрессивная игра. Мартинес обладает лидерскими качествами и хорошо взаимодействует с другими футболистами «красных дьяволов». Это по-настоящему классный защитник», - передает слова Фердинанда Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Лисандро провел 19 матчей, в которых отметился голом и получил четыре желтые карточки.