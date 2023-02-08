Шерингем сравнил Каземиро с легендой «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о полузащитнике команды Каземиро. Он сравнил бразильского опорника с экс-капитаном «красных дьяволов» Роем Кином.

«Юнайтед» не хватало именно такого игрока. Много лет они не могли найти его. Каземиро мне напоминает Роя Кина. Он лучше всех футболистов команды читает игру. Это настоящий предводитель средней линии. Каземиро – максимально командный игрок, который грамотно использует свои сильные качества», - передает слова Шерингема Daily Mail.

В текущем сезоне чемпионата Англии 30-летний бразилец провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять ассистов.