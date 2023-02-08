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«Челси» может отдать в аренду игрока, купленного этой зимой

08 Февраля 2023 • 05:01 Комментировать

18-летний новичок лондонского «Челси» Андрей Сантос может отправиться в аренду для получения стабильной игровой практики. Об этом рапортуют британские СМИ.

Бразильский полузащитник пока не смог получить разрешение на работу в Великобритании. В связи с этим «пенсионеры» собираются отдать его в аренду другому клубу, за который Андрей проведет остаток нынешнего сезона. Основным вариантом считается возвращение Сантоса на родину. До перехода в «Челси» хавбек выступал за клуб «Васко да Гама».

Контракт игрока с лондонцами рассчитан до середины 2030 года. Его трансфер обошелся лондонцам в 12,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андрей Сантос
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