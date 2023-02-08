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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» предлагал 112 млн евро за игрока сборной Англии, но получил отказ

08 Февраля 2023 • 04:52 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось оформить переход полузащитника лондонского «Вест Хэма» Деклана Райса в летнее трансферное окно. Как сообщается на страницах Talksport, «красные дьяволы» предлагали за хавбека 112 миллионов евро, однако получили отказ.

«Молотобойцы» оценивают свою главную звезду намного дороже. Ранее появилась информация, что лондонский клуб рассчитывает выручить с продажи Деклана 135 миллионов евро.

Контракт 24-летнего опорника с «Вест Хэмом» рассчитан до середины следующего года. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Райс поучаствовал в 21 матче, отметившись голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
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