«Арсенал» готовит трансфер за 35 миллионов евро

Японский полузащитник Каору Митома, правами на которого владеет «Брайтон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как сообщает таблоид The Sun, главным претендентом на 25-летнего азиата считается лондонский «Арсенал». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

Митома защищает цвета «Брайтона» с августа 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги японец принял участие в 15 встречах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.