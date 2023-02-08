Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от перенесенного поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом», который должен был состояться в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги.

«В этой паре все понятно. У «МЮ» стоит задача взять три балла и клуб выйдет на поле заряженным. Манкунианцы без проблем расправятся с оппонентом, добыв крупную победу», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 8 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.