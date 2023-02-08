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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лидс»

08 Февраля 2023 • 04:31 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от перенесенного поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом», который должен был состояться в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги.

«В этой паре все понятно. У «МЮ» стоит задача взять три балла и клуб выйдет на поле заряженным. Манкунианцы без проблем расправятся с оппонентом, добыв крупную победу», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 8 февраля. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Роман Павлюченко Манчестер Юнайтед
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08.02.23 в 23:00
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