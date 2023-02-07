Гакпо рассказал о своих сильных качествах

Вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о своих футбольных характеристиках.

23-летний нидерландец пополнил ряды «Ливерпуля» в начале января, перейдя из ПСВ за 42 млн евро. С момента перехода он успел сыграть в шести матчах за команду Юргена Клоппа, но пока не отметился результативными действиями.

«Я бы назвал себя «вертикальным» игроком, трудолюбивым, способным преуспевать в дриблинге. Конечно, я стараюсь забивать и раздавать ассисты. Я могу играть на нескольких разных позициях, но, думаю, у каждого есть одна любимая позиция, и для меня это левый край атаки – там я проявляю себя лучше всего. Возможно, если потребуется, я разовью навык игры в другой роли», – цитирует Liverpool Echo Гакпо.