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Гакпо рассказал о своих сильных качествах

07 Февраля 2023 • 22:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
13.02 23:00

Вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о своих футбольных характеристиках.

23-летний нидерландец пополнил ряды «Ливерпуля» в начале января, перейдя из ПСВ за 42 млн евро. С момента перехода он успел сыграть в шести матчах за команду Юргена Клоппа, но пока не отметился результативными действиями.

«Я бы назвал себя «вертикальным» игроком, трудолюбивым, способным преуспевать в дриблинге. Конечно, я стараюсь забивать и раздавать ассисты. Я могу играть на нескольких разных позициях, но, думаю, у каждого есть одна любимая позиция, и для меня это левый край атаки – там я проявляю себя лучше всего. Возможно, если потребуется, я разовью навык игры в другой роли», – цитирует Liverpool Echo Гакпо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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