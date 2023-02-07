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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Сити»

07 Февраля 2023 • 19:53 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на вторничной пресс-конференции получил вопрос о «Манчестер Сити».

Накануне Премьер-лига опубликовала список из более чем 100 предполагаемых финансовых нарушений со стороны «Манчестер Сити». Разбирательством будет заниматься специальная независимая комиссия.

«У меня нет мнения на этот счёт. Я здесь не из-за финансовых правил. Я футбольный тренер, и я делаю свою работу. С финансами должны разбираться другие люди», - сказал тен Хаг журналистам.

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс» в перенесённом матче чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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