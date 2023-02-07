«Вест Хэму» мало 120 миллионов за Райса - клуб взвинтил ценник

Стало известно новое требование лондонского «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Деклана Райса. По данным Talksport, руководство «молотобойцев» рассчитывает выручить с трансфера лидера команды 135 миллионов евро. Ранее сообщалось о 110-120 миллионах.

Главным претендентом на игрока сборной Англии считается «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов», заинтересованность в услугах Деклана проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 24-летний опорник поучаствовал в 21 поединке, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.