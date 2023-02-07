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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэму» мало 120 миллионов за Райса - клуб взвинтил ценник

07 Февраля 2023 • 18:13 Комментировать (2)

Стало известно новое требование лондонского «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Деклана Райса. По данным Talksport, руководство «молотобойцев» рассчитывает выручить с трансфера лидера команды 135 миллионов евро. Ранее сообщалось о 110-120 миллионах.

Главным претендентом на игрока сборной Англии считается «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов», заинтересованность в услугах Деклана проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 24-летний опорник поучаствовал в 21 поединке, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
07 Февраля 2023 в 18:39
что за бред, с каждым годом все ближе конец контракта, но ценник все больше? при этом прошлый сезон хоть Вестхэм был хорош, а в этом проваливается. 60-80 млн вот на что им стоит рассчитывать. это кстати во многом вина Челси в этом сезоне который раскачивает рынок.
Соломон
07 Февраля 2023 в 18:22
Да можно и до 150, чего мелочиться , когда есть спрос, но ведь можно на такой волне и прос..ть игрока, у которого подходит к концу контракт.
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